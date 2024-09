Gerli È il miglior Modena degli ultimi anni

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2024) Se la famosa scintilla di cui parla Bisoli sarà definitivamente scoccata, ne avremo riscontri sabato pomeriggio quando al Braglia arriverà la Juve Stabia. Intanto c’è stato un punto di metà settimana, e si è fatto con Fabio, sicuramente uno dei giocatori più positivi in questo inizio di stagione. "A Cesena ho visto una buona prestazione della squadra, meritavamo sicuramente la vittoria. È chiaro che in alcune situazioni dobbiamo ancora crescere, ma abbiamo dimostrato che siamo diventati una squadra e ci sono tute le basi per fare bene nelle prossime partite. Due gare in casa di fila? Certo, ma prima di pensare alla Sampdoria concentriamoci sulla Juve Stabia che incontreremo tra tre giorni".