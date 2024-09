Fashion&Talents Siviero eCampus | Rapporto forte con catena del lusso

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di giovedì 19 settembre 2024) (Adnkronos) – “Ilcon ladelè particolarmenteper noi che abbiamo una linea di design. Il made in Italy in questo senso è rappresentato dall’Accademia del, parte del gruppo Polidori, ormai diventata un’eccellenza nazionale e internazionale. La prova è il successo crescente di Fashion&Talents”. È il commento di Enzo, rettore di, l’università telematica che ha organizzato la sfilata-evento ‘Fashion&Talents’ insieme all’Accademia del. L’evento, che si è svolto ieri sera a Roma, è giunto alla sesta edizione e come gli altri anni, ha animato Piazza di Spagna con le creazioni di giovani talenti. Tema delle collezioni 2024 ‘Oniricon’, per celebrare il maestro del cinema Federico Fellini.