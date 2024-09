Eccomi operazione fatta Sabrina Salerno tumore la notizia dall’ospedale | come sta

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 19 settembre 2024) A pochi giorni dall’annuncio di Bianca Balti, quello di. La modella e la cantante e showgirl, seppur con un oceano a separarle visto che la top model vive a Los Angeles, hanno informato i follower del loro problema di salute, un, direttamente dalle loro stanze d’ospedale. La prima dopo l’intervento, la seconda a poche ore dall’. Che ora è andata. Erano giorni chenon aggiornava il suo profilo Instagram. A inizio mese si era mostrata in palestra annunciando che settembre sarebbe stato “un mese importantissimo” poi, all’improvviso, nella giornata di mercoledì 18, ha spiegato di aver scoperto un nodulo maligno al seno grazie alla prevenzione, in questo caso la mammografia. Leggi anche: “Sto entrando in sala operatoria”.ha un