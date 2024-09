È partito il processo Mib Sono 31 gli imputati

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 19 settembre 2024) Cii vertici dell’azienda. Ma anche diversi imprenditori per un totale di 31 posizioni. Dopo un primo passaggio in tribunale a metà maggio scorso con conseguente cambiamento di giudici per ragioni organizzative, si è formalmente aperto ieri mattina ilsulla Mib Service. Inps si era già costituita parte civile. Per sapere come il collegio si esprimerà sulle diverse eccezioni sollevate dalle difese, occorrerà tuttavia attendere la prossima udienza fissata per il 23 ottobre. Il fascicolo arriva dall’udienza preliminare di metà dicembre davanti al gup Janos Barlotti: in quella sede tre degli indagati erano stati assolti in quanto i fatti loro contestati, erano stati ritenuti particolarmente tenui. Inoltre per 29 capi d’imputazione sparsi tra vari accusati, era stato pronunciato un proscioglimento per prescrizione. E per 10, via libera al patteggiamento.