Doping nel tennis | Stefano Battaglino squalificato fino al 2027 per il Clostebol Le differenze con il caso Sinner

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2024) Stessa sostanza, esiti opposti. Ildipotrebbe essere usato dai critici di Jannikper sostenere che anche il numero 1 al mondo avrebbe dovuto essereper. Allo stesso modo, però, è un esempio pratico che spiega perché il fresco campione degli Us Open sia uscito indenne dal(salvo un improbabile ricorso della Wada)., 26enneta italiano che al massimo è stato numero 760 del ranking Atp, ha ricevuto oggi la batosta del Tribunale arbitrale dello Sport di Losanna: il Tas ha confermato la squalifica di quattro anni, quindial 31 gennaio, per. Come, ancheera stato trovato positivo al. Come, ancheha spiegato che si è trattato di un’assunzione involontaria dovuta al massaggio di un fisioterapista.