Coppia e bambino investiti mentre erano in vacanza | lei è incinta di 5 mesi

(Di giovedì 19 settembre 2024) Unacon unsono statida un’automobilein, l’uomo era ubriaco ed è recidivo Un tragico incidente stradale ha sconvolto la Grecia lo scorso 11 settembre 2023. Il tutto sarebbe avvenuto nei pressi dell’aeroporto di Salonicco, dove una famigliacamminava lungo il bordo della strada con il lorodi 2 anni è stata investita da un’auto.circa le 11 di mattina e ha coinvolto una, Nikos di 37 anni e Stefania di 34 (da 5) originaria di Hasselt, in Belgio, che si trovava inin Grecia per visitare alcuni familiari. Secondo quanto riportano le fonti locali, la famiglia si trovava lì per noleggiare un’auto e,percorreva un tratto di strada a piedi, è stata travolta da un veicolo guidato da un uomo di 46 anni.