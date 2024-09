Camposanto di Pisa una giornata in ricordo dello storico dell' arte Antonio Paolucci

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 19 settembre 2024), 19 settembre 2024 - Domani alle 17, ai laboratori di restauro di Campaldo, l’Operaa Primazialena dedica unaindi, scomparso il 4 febbraio scorso. A rievocare la figurastimatissimosaranno Salvatore Settis, presidente comitato scientifico per il, Cristina Acidini, presidente’Opera di Santa Croce, Barbara Jatta, direttrice dei Musei Vaticani e Simone Verde, direttorea Galleria degli Uffizi. Lasarà anche l’occasione per presentare il restauroa "Crocifissione" di Francesco Traini, appena concluso. Ministro per i beni culturali e ambientali dal 1995 al 1996, soprintendente per il Polo museale fiorentino e direttore dei Musei Vaticani,ha avuto con la nostra città e con il suo patrimonio artistico un legame profondo.