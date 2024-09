Blitz | il trailer del film di Steve McQueen con Saoirse Ronan

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di giovedì 19 settembre 2024): ildeldiconApple Originals ha presentato il primodi, ildrammatico sulla Seconda Guerra Mondiale del regista premio Oscar e BAFTA(12 anni schiavo), in cui la quattro volte candidata all’Oscarrecita accanto all’esordiente Elliott Heffernan. Ilè in arrivo su Apple TV+ il 22 novembre, dopo essere stato presentato in anteprima comed’apertura del BFI LondonFestival.segue l’epico viaggio di George (Heffernan), un bambino di nove anni nella Londra della Seconda Guerra Mondiale, la cui madre Rita () lo manda al sicuro nella campagna inglese.