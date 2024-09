Big Mat Grosseto le ragazze Under 13 chiudono la stagione con i play off

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 19 settembre 2024) Termina laper le13 del Big Mat Bsc. Le, guidate dal manager Fiorenzo Cappuccio, non sono riuscite a imporsi nei-off per l’accesso alla final four dello scudetto, cedendo il passo contro la Sambonifacese e il Porta Mortara di Novara. "Siamo davvero soddisfatti – commenta Fiorenzo Cappuccio, manager del Big Mat Bsc13 – dellache abbiamo vissuto. Lesono state eccezionali, serie negli allenamenti e coraggiose durante le gare. Ovviamente le ringrazio, così come ringrazio le loro famiglie, la società e tutti i membri dello staff, ovvero Franca Pastarini, Angela Cisternino e Kelly Childers. Adesso continuiamo con gli allenamenti, tutti i martedì e i venerdì, dalle 17.30 alle 19.30, allo stadio Scarpelli, invitando i giovani ad avvinarsi al nostro sport e a provare a giocare con noi.