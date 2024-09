ASCOLTI TV 18 SETTEMBRE 2024 | FLOP I FRATELLI CORSARO 137% SIMON COLEMAN 116% CRESCONO CHI L’HA VISTO 124% E IL TRASH DI GIORDANO 72%

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di giovedì 19 settembre 2024)TV 18• Mercoledì • Glitv del 18, una serata tra serie tv, informazione, divulgazione e la Champions League in chiaro. Ecco i dati di ieri. Gruppi R A I24H – 2777 35.78PT – 6811 36.72 M E D I A S E T24H – 2898 37.43PT – 6626 36.72 Tg1 Mattina – 499 14.13 Tg1 – 901 20.70 UnoMattina – 741 18.89 Storie Italiane – 696 17.48Storie Italiane – 880 18.68 E’ Sempre Mezzogiorno! – 1597 16.73 Tg1 + Economia – 3221 25.20 + 2461 19.80 La Volta Magazine – 1314 11.04La Volta Buona – 1339 13.72 Il Paradiso delle Signore – 1303 15.02 Tg1 – x Pres. La Vita in Diretta – 1642 19.66 La Vita in Diretta – 2010 20.94 Reazione a Catena – 2377 19.07 Reazione a Catena – 3499 22.13 Tg1 – 4386 23.30 Cinque Minuti + Affari Tuoi – 4312 22.08 + 5031 25.70– 1774 11.60 Porta a Porta – 752 7.70 Prima Pagina Tg5 – 620 21.