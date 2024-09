Anticipazioni Uomini e donne | Maria De Filippi interviene per sedare la rissa tra due cavalieri

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 19 settembre 2024) Terza registrazione del dating show diDe, il programma inizierà la prossima settimana, lunedì 23 settembre nella solita fascia oraria sempre su Canale 5. Il prossimo 23 settembre andrà in onda su Canale 5 la prima puntata di, nel frattempo la macchina del dating show diDesi è già messa in moto e ledi oggi riguardano la terza registrazione. In precedenza sul parterre del programma era sceso Mario Cusitore, ex corteggiatore di Ida Platano, protagonista anche in quest'occasione, come segnalato da Lorenzo Pugnaloni. Trono Over: confronti e lacrime La parte dedicata alle dame e aiha riservato diverse sorprese, lasciando molto spazio alle sfilate femminili, che quest'anno sono iniziate prima del previsto. Alessia ha trionfato,