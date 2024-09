19 settembre risolto un enigma vecchio di 300 anni | l’ultimo teorema di Fermat

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 19 settembre 2024) Firenze, 192024 – Esattamente 30fa, il 19del 1994, venne svelata al mondo la soluzione di un mistero lungo tre secoli. Quel giorno venne infatti pubblicata la dimostrazione dell'Ultimodiad opera di Andrew Wiles, un professore di matematica dell'Università di Oxford. Riuscì a risolvere undi 300vincendo un premio di 500mila sterline offerto dall'Accademia norvegese per le Scienze e le Lettere proprio per la sua scoperta. Andrew Wiles diventò poi anche Baronetto. Tutto grazie a questa sua scoperta che tuttavia neglisuccessivi è stata messa in discussione da una parte del mondo accademico. Ma poi è arrivata la conferma che Wiles è veramente riuscito a risolvere la complicatissima equazione, portandosi a casa una menzione speciale e il ricco premio dell'Abel Prize.