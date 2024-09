UFFICIALE – Perisic va al PSV Eindhoven | l’ex Inter vola in Olanda

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Ora èIvanè un nuovo giocatore del PSV. Il laterale croato, svincolato, andrà a giocatore in. COMUNICATO– “Il PSV ha ingaggiato Ivan, un giocatore svincolato. L’ala trentacinquenne con più di settecento partite nel calcio professionistico, ha firmato un contratto fino all’estate del 2025. L’nazionale croato si unisce immediatamente alla squadra principale”.dunque trova un’ottima sistemazione per il prosieguo della sua carriera. Inoltre, avrà anche la possibilità di giocare in Champions League e potrà aiutare gli olandesi, che ieri hanno perso all’esordio contro la Juventus a Torino per 3-1.