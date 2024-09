Thelma storia vera di una signora davvero fuori dal comune

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Di storie incredibili è pieno il mondo, basta solo saperle scovarle. Grazie a– il nuovo film nelle sale italiane dal 18 settembre, distribuito da Universal Pictures – possiamo conoscerne una in più. Ed è assolutamente irresistibile. Attraverso racconti simili, emergono messaggi importanti, all'apparenza semplici, ma dati troppo spesso per scontati. Se, nel corso degli anni, le società hanno subito dei cambiamenti, alcuni definibili come progresso, altri meno, è fondamentale rendersene conto, così da valutare ciò che capita e ci circonda. Nella pellicola in questione, non solo si mettono a confronto differenti generazioni, ma si indaga anche il ruolo della tecnologia e il valore dei rapporti familiari. Il tutto dal punto di vista di una simpatica 93enne.