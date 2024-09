Temptation Island grave denuncia di un giornalista agli autori | c’entrano Fabio Mascaro e Sara El Moudden

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di mercoledì 18 settembre 2024)(e glidel programma) sono finiti sotto accusa dopo quello che si è visto nella seconda puntata dell’edizione autunnale, soprattutto a causa della coppia formata daEl. IlMario Manca che lavora per Vanityfair Italia ha voluto commentare così il tutto, lanciando anche un messaggio a chi sceglie i personaggi che poi vanno in onda su Canale 5: “Ci sono limiti che non devono essere superati, e scoprire in diretta di essere stata tradita dal proprio fidanzato salvo poi uscire con lui è uno di questi. È successo a #lsland, quando, spinto dalla tipica spacconeria maschile che porta i ragazzi a pavoneggiarsi per le proprie conquiste, ha ammesso con un certo candore di aver tradito la sua fidanzatanel mese di giugno senza che lei lo sapesse.