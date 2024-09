Supermoto il quattordicenne Riccardo Andreotti porta il Tricolore a Castellarano

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Il "Moto Club" festeggia un titolo italiano in questo 2024:modenese, si è laureato campione nazionale della specialità motociclistica Fmi, nella classe Sm Young 125. Ha ottenuto questo titolo nell’ultimo fine settimana con i round finali nel circuito di Pomposa, in provincia di Ferrara. Questo successo riil team reggiano sul tetto nazionale dopo il primo titolo conquistato da quello che oggi è il presidente, Mirco Tincani, nel 2002. Ventidue anni dopo, quindi, di nuovo un trionfo. Per, che gareggia in sella alla Ktm 125, questo 2024 è stato un anno ricco di successi. Nella specialità dove si gareggia tra asfalto e terra con le gomme slick ha dominato in quasi tutte le gare a cui ha partecipato.