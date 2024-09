Soffre l’industria meccanica calo di fatturato nel secondo semestre del 2024

Leggi tutta la notizia su impresaitaliana

(Di mercoledì 18 settembre 2024)il sondaggio diffuso da Anima Confindustria alle aziende associate del, nelcirca il 40% delle imprese prevede una contrazione del. Crollano gli ordini per un’impresa su due Lievedele portafoglio ordini in peggioramento. È il quadro di un’industriain sofferenza quello che emerge dal sondaggio periodico diffuso da Anima Confindustria tra le mille aziende associate. In linea con la tendenza già evidenziata prima dell’estate, per ildell’andamento negativo della manifattura sembra non dare segni di miglioramento, con il 37,5% delle aziende associate ad Anima che vede una diminuzione delle vendite. Per un’azienda su cinque, ildelsupererà il 5% rispetto aldello scorso anno.