Semplice io ordino loro fanno Ibra spaccone? Boban lo umilia in tv | è gelo

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Qual è il ruolo di Zlatanhimovic al Milan? Se lo chiedono da mesi i tifosi rossoneri e se lo chiede, in realtà, tutto il circolo mediatico degli addetti ai lavori che, evidentemente, ancora non ha ben capito la situazione. Nonostante ci sia stata più di una conferenza stampa con i giornalisti in cuiha provato a spiegare le sue mansioni, nel pre-partita contro il Liverpool, esordio nella nuova Champions League, l'occasione è stata ghiotta per Zvonimirper provare a chiederglielo di nuovo e in maniera netta. Lui, che del Diavolo è stato giocatore prima e dirigente poi, anche se mandato via per divergenze con la vecchia proprietà.himovic, molto criticato per essere andato in vacanza a mercato concluso e assente nel pari contro la Lazio all'Olimpico del Milan, ha risposto in maniera piccata al croato: "Il mio ruolo? È, perché in tanti parlano.