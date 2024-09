Se vinco le porto per tutti | la frase tragica di Fonseca sbertucciato in diretta

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Pauloha più un piede fuori dalla panchina del Milan che dentro. Il disastro contro il Liverpool non ha scusanti, nemmeno giustificazioni. È stata una prestazione deludente sottoi profili. Tecnico e tattico. Inutile dire che sul banco degli imputati è finito il tecnico rossonero che di fatto davanti ai microfoni, qualche giorno fa, aveva promesso "pasteis de nata per" in caso di vittoria sia con il Liverpool che con l'Inter nel derby. Ebbene, dopo queste parole e soprattutto dopo la sconfitta pesantissima nella prima giornata di Champions League,è stato pesantementesui social. In poche ore le risposte dei tifosi a questa sua battuta di qualche giorno fa sono diventate centinaia.