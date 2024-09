Roma De Rossi saluta dopo 30 partite | dalla semifinale di Europa League ai 3 punti in 4 giornate

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 18 settembre 2024) È durata appena 30l’esperienza di Daniele Desulla panchina della. Subentrato al posto di José Mourinho a gennaio 2024, ha fatto in tempo a ridare entusiasmo all’ambiente e firmare un contratto triennale prima di essere esoneratoappena quattro gare nella nuova stagione. Difficile fare un bilancio della sua avventura visto che non ha potuto portare a termine neppure una stagione intera, ma 30comunque non sono poche e i numeri non mentono. Nelle 18 panchine in Serie A nella stagione 2023/2024, ladi Deha totalizzato 10 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte per un totale di 34. 5 in più di quelli ottenuti dal suo predecessore (e con duein meno), ma comunque non abbastanza per qualificarsi in Champions