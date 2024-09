Primi disagi per traffico intenso sulla tabella di marcia dei bus scolastici

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Pontedera, 18 settembre 2024 – Autolinee Toscane informa che in questigiorni del nuovo anno scolastico 2024-2025 i servizi Tpl stanno riscontrando problemi daveicolare per le corse del mattino in arrivo a Pisa e a Pontedera da varie direttrici. I servizi sono programmati per arrivare nella fascia 7.30-7.45. Tuttavia, a causa delche si registra lungo le direttrici di ingresso accumulano ritardi, per cui, spesso, arrivano intorno alle ore 7.50-8.05. A causa di queste ragioni non dipendenti da Autolinee Toscane, accade pertanto che gli studenti possano arrivare in ritardo per l’inizio delle lezioni.