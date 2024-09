’Pistoia Medioevo’ Fine settimana storico | Un tuffo nel passato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Un, nel vero e senso della parola. Sabato 21 e domenica 22 la nostra città farà unnelcon l’evento "Pistoia Medioevo – 1322 Tempus Pacis", ideato e promosso dalla Compagnia dell’Orso con la partecipazione del Comune di Pistoia e il patrocinio della Regione Toscana. L’appuntamento, che si tiene dal 2012, avrà come tema l’atto di pacificazione legato ad una vicenda accaduta nel 1322. In quell’anno, Pistoia riuscì a salvarsi da un assedio grazie ad Ormanno Tedici che affrontò e convinse il condottiero Castruccio Castracani a cessare l’attacco a Pistoia. A raccontarlo è stato Giancarlo Baldesi, presidente della Compagnia dell’Orso: "Uno dei momenti clou del weekend sarà domenica alle ore 12, quando ci sarà la rievocazione dell’atto di pacificazione in Piazza del Duomo assieme all’ingresso del corteo