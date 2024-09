Personaggi famosi che si sono esposti nella faida tra Tony Effe e Fedez

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Non solo Belen Rodriguez, anche molti altripiù o meno noti hanno reagito alla catfight della settimana, quella tra. Ieri seraha pubblicato su Instagram un dissing piuttosto pesante contro il collega ed ha subito ricevuto diversi like, come quelli di: Emma Marrone, Rosa Chamical, Edoardo Donnamaria, Mameli, Veronica Ferraro e Chiara Biasi. Inoti che hanato il dissing pubblicato da. Guè Pequeno ha commentato il video con una fiamma, mentre Pyrex (ex della Drak Polo Gang) ha scritto: “Sì!lo psicopatico”. Il cantautore Gionny Scandal si è limitato invece a commentare con una corona. Rosa Chemical e il produttore Drillionaire hanno pubblicato una faccina che esplode. Il rapper Boro ha scritto: “Gira, gira, gira”.