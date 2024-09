Napoli tra le cinque città per Euro 2032 | l’urgenza di un accordo con De Laurentiis

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Il governo ha sceltoper: ora serve soluzione rapida per evitare di perdere la corsa controcome Bologna.è stata ufficialmente selezionata tra leitaliane che ospiteranno, ma il tempo stringe per garantire la realizzazione di questo ambizioso progetto. Il governo, attraverso il ministro dello Sport Andrea Abodi, sta lavorando per trovare un’intesa tra l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Manfredi, e Aurelio De, presidente del. Secondo quanto riportato da Il Mattino, Abodi ha dichiarato di essere in contatto costante con le parti coinvolte, pur mantenendo riserbo sui dettagli delle negoziazioni. “Si stanno valutando tutte le opportunità per stabilire una formale collaborazione tra le parti che è necessaria”, ha affermato il ministro. Ma il dialogo tra il Comune e Desembra essere complicato.