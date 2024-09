Milly Carlucci vuole Maria De Filippi a Ballando con le Stelle | Trattative aperte

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di mercoledì 18 settembre 2024)ha rilasciato un'intervista sul settimanale Chi in cui ha fatto delle confessioni in merito all'imminente edizione dicon le. Il talent show di Rai1 aprirà i battenti sabato 28 settembre 2024. Tutto è pronto e la conduttrice ha voluto fare delle interessanti rivelazioni in merito alla scelta di alcuni concorrenti. La donna ha parlato di Sonia Bruganelli, e dei motivi per cui non sarà in coppia con Angelo Madonia. Poi si è soffermata anche su Anna Lou Castoldi e sulle innumerevoli voci che sono circolate in merito ad una possibile partecipazione di Barbara d'Urso. Tra le tante confessioni fatte, però, a generare maggiore clamore è stata una notizia inerenteDe2024: le confessioni disuDee Barbara d'Urso A breve apriranno i battenti della nuova edizione dicon le