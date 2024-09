Milan summit tra Ibrahimovic Furlani e Moncada dopo il Liverpool | è già finita l’era Fonseca?

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di mercoledì 18 settembre 2024), al termine della gara con ilc’è stato untra: destino segnato per Paulo? Un breveal termine della gara con il, ma che assume un significato forte e rimanda a uno scenario che potrebbe diventare presto la realtà: Paulosi gioca il futuro nel derby con l’Inter. Il tecnico portoghese non ha più alibi ed è davvero all’ultima spiaggia. Al termine della netta sconfitta subita dalper mezzo dei Reds, la dirigenza del club di via Aldo Rossi si è intrattenuta nella pancia di San Siro a oltranza. Geoffrey, Zlatane Giorgio: unbreve e senza, a evidenziare come il tema principale di questo vertice sia stato proprio il futuro del tecnico portoghese.