M S Ambrogio per i 75 anni di attività un Family Day con un migliaio di persone

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Cisano Bergamasco. Domenica 22 settembre, M.S., multinazionale con sede principale a Cisano Bergamasco specializzata nella progettazione e produzione di componenti metallici di precisione, aprirà le porte alle famiglie dei propri collaboratori in occasione di unDay organizzato per celebrare il 75°versario dalla fondazione della società. Avviata da Aurelio Sangalli nel 1949 a Lecco, dal 1992 M.S.ha trasferito il proprio headquarter a Cisano Bergamasco, diventando la capofila di un gruppo internazionale, che conta oggi cinque unità produttive in Italia e quattro stabilimenti all’estero (Germania, Ungheria, Stati Uniti e Brasile), con un fatturato aggregato di 360 milioni di euro nel 2023 e 1.500 lavoratori. Di questi, oltre 700 operano presso la sede principale, e vivono sul territorio, tra Lecco e Bergamo. M.S.