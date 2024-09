L’olio extravergine di oliva è aumentato del 20% nell’ultimo anno

Leggi tutta la notizia su impresaitaliana

(Di mercoledì 18 settembre 2024)soprminato “Oro verde” Appena due giorni fa l’Istat ha pubblicato i dati relativi all’andamento del tasso di inflazione, che rallenta la sua corsa attestandosi al +1,1%, in tale quadro i prezzi del settore alimentare aumentano del +0,9% rispetto allo scorso. Tra gli scaffali di supermercati ed alimentari, però, c’è un prodotto di prima necessità i cui cartellini saltano all’occhio per il particolare aumento di prezzo registrato: si tratta deld’che, non a caso, si è meritato il soprme di “oro verde”. L’O.N.F. – Osservatorio Nazionale Federconsumatori, ha monitorato i costi di questo prodotto rilevando che, rispetto allo scorso, il prezzo di 1 litro d’oliod’mediamente del +20%, ma con picchi anche oltre il 50%.