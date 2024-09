LIVE Louis Vuitton Cup 2024 in DIRETTA | Alinghi allucinante sorpassa Ineos a doppia velocità!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 18 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.22 Gli elvetici iniziano il secondo lato di poppa, siamo a metà regata. 14.22sta disputando di gran lunga la sua miglior regata di questaCup. Adesso devono stare attenti a non vanificare tutto con un errore. 14.21 SI SVEGLIA! Britannia cambia marcia, guadagna e ricuce a 450 metri. 14.20 La manovra di andare a cercare l’incrocio non ha pagato per. Il vantaggio è sceso a 527 metri. Certo, è sempre notevole 14.19 Al gate-2 Britannia accusa 1’01” di ritardo da. E’ tutto vero. 14.19, mure a dritta, va ad incrociareche è ancora nel suo lato di poppa. Gli svizzeri cercano la penalità, ma non la ottengono. 14.18 Inizia il secondo lato di bolina per. 14.18si sta già appropinquando alle boe, vantaggio siderale! Gli svizzeri adesso sognano 14.