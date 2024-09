LIVE Juventus-PSG Champions League calcio femminile 2024 in DIRETTA | le bianconere cercano l’impresa contro le transalpine

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 18 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladi-PSG, partita valida per il secondo turno di qualificazione didi. Leaffrontano in casa (più precisamente allo stadio comunale Vittorio Pozzo-La Marmora di Biella), una squadra ostica che ha dimostrato di saper giocare un ottimoin questo inizio di stagione. Nonostante infatti non abbiano ancora disputato un match di campionato (la Première Ligue comincia venerdì 20 con leche saranno impegnate sabato 21 con il Montpellier) la squadra allenata da Fabrice Abriel ha vinto la Perth International Cupil Manchester City (1-0) e si è imposta con un solido 4-1 sul Reims. L’11 guidato da Massimiliano Canzi, invece, dovrà dare continuità e farsi trovare pronto al primo appuntamento europeo.