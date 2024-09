L’inferno di una donna Il marito come aguzzino | Se parli ti ammazzo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Diceva alla moglie "tanto ti, se dici qualcosa ti", e la picchiava arrivando perfino a puntarle il coltello alla gola. Ma ieri il giudice ha condannato il, moldavo di 60 anni residente a Mombaroccio, a due anni e due mesi di reclusione per maltrattamenti in famiglia e lesioni. Per la moglie, 54enne moldava, è stata la fine di un incubo che si è protratto per diversi anni. Il giudice ha anche rigettato la richiesta di revoca della misura cautelare del divieto di avvicinamento allae di dimora nel comune di Mombaroccio. L’uomo, difeso dall’avvocato Marco Defendini, dovrà versare al coniuge anche un risarcimento di 35mila euro. La moglie, infatti, si è costituita parte civile ed è assistita dall’avvocato Pia Perricci. Al risarcimento si aggiunge l’obbligo di rifondere le spese legali. L’incubo della 54enne è iniziato molti anni fa.