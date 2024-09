L’eredità contesa i gioielli e i quadri portati via i figli gemelli mai nati Il caso Matacena è diventato un giallo internazionale

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Madre miss Italia 1962 eo ex parlamentare berlusconiano condannato per mafia e latitante a Dubai. Entrambi muoiono all’improvviso a distanza di tre mesi l’uno dall’altro. Un’eredità, a colpi di testamento falsi, tra chi voleva fare cremare i due corpi e lasciarli negli Emirati Arabi e chi ha preteso il rimpatrio ottenuto solo dopo molti mesi. Il tutto mentre un altroo della miss, pochi giorni dopo il decesso della madre in mezzo al deserto, si sarebbe recato a Reggio Calabria per intrufolarsi nella sua abitazione e fare razzia die pelliccevia con un furgone preso a noleggio prima che, anche quelli, sparissero come i soldi che l’anziana donna aveva sul conto corrente.