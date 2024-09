Lavori del nido fermi da settimane Fermignano Rinasce chiede risposte

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 18 settembre 2024) A che punto è la realizzazione dell’asilodignano? Arselo, a nome dell’opposizione, è la consigliera comunale Alice Cerpolini. "Assistiamo, da, allo stop totale deinel cantiere del nuovo asilocomunale di via Tronto - spiega -. Tutta la popolazione, in particolare le famiglie, cui era stato promesso l’accesso dei bambini nella nuova struttura nel 2025, vorrebbe capire cosa stia accadendo". Cerpolini si fa portavoce di alcune preoccupazioni che i genitori avrebbero espresso, data la collocazione delle aule del: "Visti i disagi derivanti dalla forzata condivisione degli spazi tra scuola materna e, dal momento che i bambini più piccoli sono stati messi nel piano seminterrato della scuola di via Milano, iniziano arsi se il Comune riuscirà a rispettare i termini per la fine dei