L’autonomia universitaria e la posizione di un paralitico con intelligenza viva

(Di mercoledì 18 settembre 2024) di Leone Melillo Orlando, quando parlava di istruzione pubblica, si soffermava sullo “studente” e sugli “studi universitari” e, quindi, sull’“istituzione che andava riformata”, “innanzitutto con l’eliminazione dei difetti propri dell’ordinamento universitario degli studi”. Un ordinamento che appariva “frantumato in una molteplicità di insegnamenti sparsi, attivati non ai fini della funzionalità scientifica, ma da motivi spesso ad essa estranei”. Assume rilevo, in questa prospettiva, “la vecchia questione che si ripresenta, l’eterna questione che ha agitato e agita le Università; la questione dell’accentramento governativo statale o della libertà e del, la questione del carattere professionale delle Università o del puro carattere di rappresentanza dell’altra cultura”.