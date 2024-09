Imprenditoria femminile in flessione Soffrono commercio e ristorazione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 18 settembre 2024) E’ un indicatore sensibile quello delle imprese femminili. Scostamenti nella loro crescita o nella contrazione rappresentano un indice dello stato dell’economia, ma anche dell’accesso delle donne imprenditrici ai finanziamenti e del perseverare di stereotipi di genere e pregiudizi che limitano la loro presenza sul mercato. Preoccupa, dunque, il dato della Camera didi Forlì-Cesena e Rimini che mette nei numeri un calo dello 0,4 per cento delle imprese condotte da donne? E’ una percentuale minima e, dice il focus della Camera di, ha un riscontro sia regionale (meno 0,8) che nazionale (meno 0,7). Il che non rassicura. Nella nostra realtà di competenza della Camera diromagnola (Forlì-Cesena e Rimini) significa oltre 130 imprese femminili in meno.