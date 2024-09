Il segreto per una pelle luminosa e super idratata? È l’acqua di rose

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Quando si pensa a qualcosa di delicato, puro, qualcosa che rappresenti a pieno la bellezza, una delle immagini che ci vengono subito alla mente sono loro, le. Dei fiori che emanano fascino e che sono state elevate a simbolo di amore e romanticismo. Ma anche un fiore dalle mille proprietà benefiche per la nostra, soprattutto quella del viso.di, infatti, è uno dei prodotti migliori per prendersi cura dellae per donare al volto un tocco raggiante, luminoso e pieno di benessere. Da dove arrivadiUn cosmetico, se così lo si può definire, che nasce nell’antica Persia, quando il medico Avicenna propose per la prima volta, nel X secolo a.C., un distillato di rosa damascena. Un’acqua benefica utile come rimedio per diversi problemi di salute.