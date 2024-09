Il mondo visto da Vogue

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Una delle chiavi per capire Milano, e per innamorarsene in qualche modo, è quella di fare propria l’idea che la sua vera cifra sia la modernità. Di cui la mondanità, con la quale viene spesso erroneamente scambiata, non è che una vivace conseguenza. Le idee sono alla base della socialità; lo spirito dei tempi è alla base delle mode del momento; la Milano cosiddetta “da bere”, quella che si diverte e lavora senza soluzione di continuità e che spesso viene considerata vuota e futile nell’immaginario collettivo, non è che la spia di un bisogno ben preciso, che si rinnova magicamente nel tempo: emanciparsi dalle tradizioni. E se Milano è questo, non è sbagliato affermare che la moda – insieme all’arte e al design – è da tempo il gioioso e complesso braccio armato di questo modo di vedere le cose.