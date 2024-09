Il 22 Sportcity Day in 162 città edizione da record

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di mercoledì 18 settembre 2024) ROMA (ITALPRESS) – E’ in programma domenica 22 settembre il nuovo appuntamento conDay, quartadell’evento promosso da Fondazioneche coinvolgerà 162, pronte a trasformarsi in palestre a cielo aperto per dimostrare che la possibilità di alimentare il benessere psico-fisico dei cittadini può essere offerta anche dagli spazi urbani. Un’: dai 17 comuni che aderirono alla primadel 2021 agli oltre 160 di quest’anno, dalle 30.000 persone attive al mezzo milione previsto per l’appuntamento del 22 settembre. L’iniziativa, che coincide con la Giornata Nazionale per la Salute e il Benessere delle, è stata presentata in una conferenza stampa nella cornice della Sala Caduti di Nassiriya di Palazzo Madama.