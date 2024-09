Fiumicino parcheggi abusivi sulla corsia d’emergenza dell’A91 | una petizione per dire stop

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 18 settembre 2024), 18 settembre 2024 – Continua il fenomeno delle auto in sostadella Roma-. Ad ogni ora del giorno e della notte, infatti, l’A91 è preda di coloro che scambiano quellaper una specie dio, nel quale aspettare i passeggeri che atterrano all’aeroporto. Basta inserire le quattro frecce ed i conducenti si sentono, in qualche modo, liberi di agire come fanno, in barba alla sicurezza pubblica (se si chiama “”, un motivo ci sta). Nonostante le continue segnalazioni, anche da parte de ilfaroonline.it (leggi qui), le auto continuano a sostare dove non dovrebbero. Un cittadino esasperato, dunque, ha deciso di rompere gli indugi e di lanciare unache chiunque può firmare, cliccando a questo link: https://chng.it/tYDF7VWjbs. In una lettera giunta alla nostra redazione, scrive quanto segue.