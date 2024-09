Esonero De Rossi Condò | Una follia assoluta

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 18 settembre 2024) “L’di Deè unache non tiene conto della grammatica del calcio internazionale. Una proprietà americana e una manager greca dovrebbero essere più a proprio agio all’interno del calcio internazionale”. Queste le parole di Paolo, giornalista e opinionista Sky, intervenuto durante la diretta dell’emittente per soffermarsi sul caso del giorno: l’di Daniele Dein casa Roma. Una notizia che ha scatenato le proteste dei tifosi, che hanno aperto il clima di contestazione all’indirizzo dei Friedkin e di Lina Souloukou, CEO della società. Nella giornata di oggi il sostituto Ivan Juric ha tenuto il primo allenamento a Trigoria. Intanto, sono in molti nello spogliatoio giallorosso ad aver salutato De, come Pellegrini, Svilar, Mancini, Cristante ed El Sharaawy.