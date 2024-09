E’ morto Totò Schillaci l’eroe delle Notti Magiche aveva 59 anni

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Il calcio italiano è in lutto per la morte di, l’indimenticato eroedi Italia ’90, il protagonista per caso di quei Mondiali casalinghi che poi giocò, tra le altre, nella Juventus e nell’Inter. L’ex giocatore è deceduto a 59dopo un breve ricovero all’ospedale Civico di Palermo. Nato proprio a Palermo nel 1964, attaccante atipico, non troppo prolifico ma generoso e dalle mille risorse,dopo il ritiro si è fatto notare per diverse comparsate in tv e per qualche polemica, ma non ha smesso di amare il calcio, a cominciare da quellogiovanili, con la sua scuola calcio, e con tanta generosità ha aiutato con consigli e non solo i giovani calciatori del suo territorio. E’59SportFace.