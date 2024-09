Dimenticatevi il caldo asfissiante | Giuliacci avvisa Poi la sorpresa

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Se per mesi ilè finito nei titoli di giornali e siti internet, adesso è di freddo che si parla. La seconda parte di settembre, caratterizzata da un repentino crollo termico, ha fatto discutere sulle modalità con cui il tempo è cambiato e ha alimentato le domande degli italiani che pensavano di trascorrere ancora lunghe giornate all'aria aperta. Non bisogna però scoraggiarsi. Già nel weekend, "in gran parte del Paese il quadro termico tornerà nella norma, cioè con temperature in linea con le medie stagionali". Parola del colonnello Mario. Tra la fine del mese corrente e l'inizio di ottobre, però, "qualche" ci sarà. "il", ha scritto l'esperto su meteo.it. La prossima settimana le temperature saranno "piacevoli, tipiche di fine settembre". Intorno al 27-28 settembre, il quadro potrebbe cambiare.