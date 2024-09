Danielson – McGuinness il passato non ritorna

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 18 settembre 2024) “I match con Nigelsono tra quelli che ricordo e apprezzo di più. Penso sia dovuto alla drammaticità e alle emozioni che siamo riusciti a mettere. Tra di noi e verso il pubblico. E anche perché attraverso quei match siamo stati in grado elevare il nostro status in una maniera che ci ha fatti sembrare molto più importanti. Era il nostro obiettivo: portarci ad un livello sempre superiore. Il migliore? Quello disputato a Liverpool, in Inghilterra. Ricordo che Nigel sanguinò tantissimo e il pubblico gli andò dietro in una maniera incredibile. Lo adoro quel match perché il pubblico non ha fatto altro che fischiarmi, dal primo all’ultimo istante. Mi odiavano. Non c’era nulla di meglio, nella contrapposizione. È stata una esperienza surreale. Alla fine del match ho realizzato che avevamo messo in scena qualcosa di enorme”. Queste sono le parole di Bryan