Clamoroso a Roma | esonerato Daniele De Rossi

(Di mercoledì 18 settembre 2024) La notizia arriva all’improvviso questa mattina: l’AshaDe. Neanche un’ultima chance per il tecnico, ex capitano e bandiera giallorossa. Il match contro l’Udinese doveva essere l’ultima spiaggia, invece la decisione è arrivata prima del previsto. E un comunicato spiega anche i motivi: “La decisione del Club è adottata nell’interesse della squadra, per poter riprendere prontamente il percorso auspicato, in un momento in cui la stagione è ancora al suo inizio”. Poi solo le frasi di rito: “A, che sarà sempre di casa nel Club giallorosso, un vivo ringraziamento per il lavoro svolto in questi mesi con passione e dedizione”. E ora impazza già il totonomi sui possibili successori. Articolo in aggiornamento L'articoloDeproviene da Il Fatto Quotidiano.