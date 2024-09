C’è sempre la mano di Meret nelle vittorie del Napoli di Conte Corsport

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 18 settembre 2024) C’èladidel) Scrive il Corriere dello Sport con Fabio Tarantino: C’è la suanel passaggio del turno in Coppa Italia ai rigori, nella porta blindata col Bologna, nella vittoria col Parma quando Almqvist calcia da zero metri all’ultimo istante, nella trasferta di Cagliari (giocando con la febbre) quando respinge tutto e poi si supera su Luperto e Marin nel secondo tempo.al momento è il miglior portiere del campionato, lo racconta il suo rendimento e i voti raccolti. Un gran classico del suo repertorio: critiche, dubbi e la risposta del campo. Come all’alba della stagione scudetto quando iniziò il campionato e lui era ancora in bilico. Stava andando allo Spezia. Erano i giorni di Kepa e Navas. Alla finesi prese ile oggi fa lo stesso.