Ben Affleck e Jennifer Lopez a un brunch lui non riesce a stare lontano da lei

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Bensono ufficialmente una “coppia scoppiata”, ma continuano a mantenere un rapporto cordiale per il bene dei figli e della famiglia spezzata. Page Six ha riportato di un incontro sabato scorso, unal Polo Lounge del Beverly Hills Hotel, un luogo neutrale, dovesi sarebbe recato, stando alle indiscrezioni, intenzionato a farsi fotografare con l’ex moglie per mostrare a tutti un solido (presunto) rapporto di amicizia. Bensi baciano e si tengono per mano: attrazione fatale? Alcune fonti ben informate avrebbero riferito in esclusiva a Page Six che Bennona resistere: in quell’occasione doveva per forza cercare un contatto fisico con. I due sarebbero stati visti mentre si tenevano per mano e si scambiavano baci.