Atp Hangzhou 2024 netta sconfitta per Nardi | al secondo turno ci va Marozsan

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Reduce dalla semifinale raggiunta nel Challenger di Guangzhou, Lucanon è riuscito a dare continuità di risultati ed è stato sconfitto da Fabiannel primodell’ATP 250 di. Non mente il punteggio di 6-0 6-2, maturato in 1h11? di gioco, che riflette un incontro a senso unico dominato dal giocatore ungherese. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI CRONACA –è partito malissimo, perdendo i primi otto giochi del match, ma poi si è sbloccato, recuperando il break di ritardo e raggiungendo l’avversario sul 2-2 nelset. Non è però servito a nulla visto che ha poi perso nuovamente la battuta (8 doppi falli e percentuali davvero pessime) e altri quattro giochi consecutivi.