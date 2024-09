A testa in giu? il progetto | in rete contro la poverta? educativa

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti “Ain?” e? il nome delche sara? presentato martedi? 24 settembre, alle 10:30, nell’aula consiliare del comune di Mercogliano. Finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU, nell’ambito del Pnrr per interventi socioeducativi strutturati per combattere lanel Mezzogiorno a sostegno del Terzo Settore (annualita? 2023), ile? promosso dalla cooperativa sociale “La Goccia” di Avellino, in collaborazione con il Consorzio per il Welfare Integrato Ambito A02, il comune di Mercogliano, la Pro Loco Mercogliano e la cooperativa sociale “Primavera 2000”. Le scuole coinvolte sono l’Istituto Comprensivo “G. Dorso” di Mercogliano, l’Istituto Comprensivo “Aurigemma” di Monteforte Irpino e l’Istituto Comprensivo “Botto Picella” di Forino.