Viene punta sul sedere con una siringa poi il gesto choc | Avvisate le amiche

(Di martedì 17 settembre 2024) L'ultima cosa di cui avevamo bisogno era una nuova paura quando si esce per strada. E invece la vita offre sempre, nel bene e nel male, nuovi spunti. In Toscana sta rimbalzando con forza su WhatsApp e Instagram un messaggio di allarme piuttosto serio ed è questo: “È successo oggi, che è sabato, in pieno centro e con gente intorno e le vittime colpite sono soprattutto donne.le vostre”. Di cosa si tratta? La giovane donna, autrice del messaggio, ha raccontato alla polizia di essere statadall'ago di unada uno sconosciuto, mentre passeggiava per le strade di Pisa. Lei è Miriana, una ragazza che ha denunciato alle forze dell'ordine di essere statada unada un uomo, mentre passeggiava sul lungarno Buozzi.