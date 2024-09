Trump e la bufala sui migranti che mangiano cani e gatti | così hanno reagito Kamala Harris TikTok e pure i Simpson

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 settembre 2024) Prima del secondo attentato ala sua unica possibilità per uscire intero dallasulla strage di animali domestici a Springfield, Ohio era quella di ingaggiare dei teppisti pagati per ammazzare, truccati da haitiani neri.ha detto: “Andate a Springfield ad ammazzare”. Ma non è stato preciso e i teppisti si sono persi. Infatti di città che si chiamano Springfield ce ne sono una cinquantina. Giuro! Follie Usa.A questa orda di Springfield si aggiungono alcune Nord Springfield, Sud Springfield, West Springfield Insomma da qualche parte ci sono teppisti che uccidono gli animali domestici. Ma sono talmente sparsi qua e là che l’atteso effetto “panico animalista” non c’è stato.